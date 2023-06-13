«Кратковременный эффект». Экономист Беляев оценил стремительный рост доллара и евро

В ходе торгов 13 июня курс евро поднялся до максимального уровня за полтора месяца, превысив 90 рублей впервые с 28 апреля. Об этом сообщили представители Московской биржи.
По их данным, европейская валюта достигла отметки в 90,07 рубля, а доллар поднялся до уровня 83,28 рубля.
В интервью с «Политикой Сегодня» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что данные изменения в курсах валют отражают лишь кратковременные изменения. Они не имеют под собой долгосрочных оснований.
По его словам, укрепление доллара связано с решением властей об увеличении потолка госдолга США. Экономист уточнил, что такой подход больше является выработкой новых договоренностей между партиями, президентом, ведомствами, чем чисто решением экономическим вопроса.
Динамичность американской экономики и активные действия федерального правительства позволили Вашингтону сохранить позиции доллара. В следующем 2024 году Вашингтон в очередной раз столкнется с этой же проблемой, уверен эксперт.
В свою очередь, добавил Беляев, летний сезон обеспечил Европе энергетическую стабильность, позитивно отразившись на евро. Сейчас спрос на энергоносители значительно снижен по сравнению с зимой. Более того, туристическая сферы как в европейских, так и за пределами Евросоюза создала необходимость в этой валюте, что объяснило ее укрепление на мировом рынке.
Экономист заявил, что единственным способом укреплением национальной валюты является комплексное развитие всей российской экономики.
«Не стоит надеяться на то, что Европе будет хуже, сколько заботиться, чтобы у нас стало лучше. Вот в чем задача. Чтобы наши предприниматели, в конце концов, наконец, вышли из выжидательной паузы и начали активно действовать», — сказал он.
Беляев подчеркнул, что российские бизнесмены должны заниматься преимущественно внутренней экономикой. А свои прибыли необходимо реализовывать у себя же в стране. Таким образом, уверен экономист, можно добиться долгосрочного укрепления рубля по отношению к евро и доллару.
Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что конец эпохи доллара положит рост популярности китайской валюты. Сейчас многие страны отказываются от доллара в международных расчетах в пользу национальных валют, подчеркнул он, отметив политику КНР по превращению юаня в неконвертируемую денежную единицу.