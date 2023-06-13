«Кратковременный эффект». Экономист Беляев оценил стремительный рост доллара и евро

В свою очередь, добавил Беляев, летний сезон обеспечил Европе энергетическую стабильность, позитивно отразившись на евро. Сейчас спрос на энергоносители значительно снижен по сравнению с зимой. Более того, туристическая сферы как в европейских, так и за пределами Евросоюза создала необходимость в этой валюте, что объяснило ее укрепление на мировом рынке.