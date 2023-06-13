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«Кратковременный эффект». Экономист Беляев оценил стремительный рост доллара и евро

Европа и США
«Кратковременный эффект». Экономист Беляев оценил стремительный рост доллара и евро

В ходе торгов 13 июня курс евро поднялся до максимального уровня за полтора месяца, превысив 90 рублей впервые с 28 апреля. Об этом сообщили представители Московской биржи.

По их данным, европейская валюта достигла отметки в 90,07 рубля, а доллар поднялся до уровня 83,28 рубля.

В интервью с «Политикой Сегодня» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что данные изменения в курсах валют отражают лишь кратковременные изменения. Они не имеют под собой долгосрочных оснований.

«Кратковременный эффект». Экономист Беляев оценил стремительный рост доллара и евро

По его словам, укрепление доллара связано с решением властей об увеличении потолка госдолга США. Экономист уточнил, что такой подход больше является выработкой новых договоренностей между партиями, президентом, ведомствами, чем чисто решением экономическим вопроса.

Динамичность американской экономики и активные действия федерального правительства позволили Вашингтону сохранить позиции доллара. В следующем 2024 году Вашингтон в очередной раз столкнется с этой же проблемой, уверен эксперт.

В свою очередь, добавил Беляев, летний сезон обеспечил Европе энергетическую стабильность, позитивно отразившись на евро. Сейчас спрос на энергоносители значительно снижен по сравнению с зимой. Более того, туристическая сферы как в европейских, так и за пределами Евросоюза создала необходимость в этой валюте, что объяснило ее укрепление на мировом рынке.

«Кратковременный эффект». Экономист Беляев оценил стремительный рост доллара и евро

Экономист заявил, что единственным способом укреплением национальной валюты является комплексное развитие всей российской экономики.

«Не стоит надеяться на то, что Европе будет хуже, сколько заботиться, чтобы у нас стало лучше. Вот в чем задача. Чтобы наши предприниматели, в конце концов, наконец, вышли из выжидательной паузы и начали активно действовать», — сказал он.
«Кратковременный эффект». Экономист Беляев оценил стремительный рост доллара и евро

Беляев подчеркнул, что российские бизнесмены должны заниматься преимущественно внутренней экономикой. А свои прибыли необходимо реализовывать у себя же в стране. Таким образом, уверен экономист, можно добиться долгосрочного укрепления рубля по отношению к евро и доллару.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что конец эпохи доллара положит рост популярности китайской валюты. Сейчас многие страны отказываются от доллара в международных расчетах в пользу национальных валют, подчеркнул он, отметив политику КНР по превращению юаня в неконвертируемую денежную единицу.

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