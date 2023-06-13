Владимир Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС

Украинская сторона виновна в трагедии, произошедшей на Каховской гидроэлектростанции. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ целенаправленно наносили удары по ГЭС.
Глава государства подчеркнул, что Россия не фиксировала больших взрывов на Каховской гидроэлектростанции. Предполагается, что разрушение станции связано с ударами, наносившимися Вооруженными силами Украины. По словам Путина, Россия не была заинтересована в разрушении станции, сообщает РИА Новости.
«Мы в этом точно не заинтересованы, так как это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими», — заявил он на встрече с военными корреспондентами.
Из-за повреждений, полученных Каховской ГЭС в результате ударов со стороны ВСУ, произошло разрушение верхней части дамбы станции. Это привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению.