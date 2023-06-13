Владимир Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС

Глава государства подчеркнул, что Россия не фиксировала больших взрывов на Каховской гидроэлектростанции. Предполагается, что разрушение станции связано с ударами, наносившимися Вооруженными силами Украины. По словам Путина, Россия не была заинтересована в разрушении станции, сообщает РИА Новости.