«Какой на хрен третий тур?»: Путин высказался о событиях на Украине во время прихода Ющенко

Глава российского государства Владимир Путин неожиданно жестко высказался о событиях на Украине во время прихода к власти третьего президента страны Виктора Ющенко.
По словам лидера, сторонников официальной Москвы начали убивать на улицах. После этого противники РФ дошли до госпереворота на Украине. Он был не первым, напомнил глава государства и подчеркнул, что Ющенко пришел к власти в результате нелегитимных действий.
«Придумали третий тур голосования. Какой на хрен третий тур? Он не предусмотрен конституцией. Это госпереворот», — отметил президент.
После того, как противники Кремля дошли до кровавого государственного переворота, стало очевидным, что России не дадут никаких шансов выстроить нормальные отношения с братским украинским народом, подытожил Путин.