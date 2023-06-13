Daily Mail: напавшую на россиянина в Хургаде акулу мумифицируют и выставят в музее

8 июня российский гражданин погиб в результате нападения акулы рядом с отелем Dream Beach в египетской Хургаде. После инцидента местные власти закрыли пляжи в городе и настоятельно попросили туристов и жителей не заходить в воду. Они также заявили, что это был единственный зафиксированный случай атаки хищника на человека в этом году.