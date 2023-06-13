Daily Mail: напавшую на россиянина в Хургаде акулу мумифицируют и выставят в музее

Египетские специалисты решили мумифицировать тигровую акулу, которая на прошлой неделе растерзала российского туриста в Хургаде. Ученые собираются выставить ее в местном морском музее в качестве экспоната. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на арабский новостной портал Al Arabiya.
Как уточнили в издании, процедуру бальзамирования хищника исследователи Института морских наук и заповедников Красного моря начали в понедельник, 12 июня. Напавшую на гражданина акулу удалось поймать рыбакам, которые передали ее в руки специалистов.
По данным источников, из желудка акулы извлекли голову, грудь и руки погибшего Владимира Попова. Позднее генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что останки россиянина переданы специализированной компании для отправки в РФ. По его словам, египетские власти выразили соболезнования семье погибшего.
Однако читатели Daily Mail посчитали бестактным решение выставить мумию тигровой акулы на всеобщее обозрение. Они напомнили, что 23-летний гражданин РФ погиб прямо на глазах у своего отца и подруги, поэтому специалистам следовало бы подумать в первую очередь о чувствах его родственников.
«Зачем кому-то это видеть! У меня не хватает слов», — возмутился читатель DaisieMay.
«Еще одна причина не ехать в Египет», — согласился комментатор с ником As-I-Was-Saying.
«Это абсолютно отвратительно. Я никогда не поеду в эту страну. Бедный человек, его смерть прославляют какие-то низкие люди. Человек умер, и его семья за этим беспомощно наблюдала», — посетовала Ms Marjorie Majors.
«Мумифицировать акулу — это одно, но проделывать это с акулой, которая съела человека, действительно очень бестактно. Мне жаль семью этого человека. Очевидно, что они вообще не думают об их чувствах», — подвел черту читатель Says-It-How-It-Is.
8 июня российский гражданин погиб в результате нападения акулы рядом с отелем Dream Beach в египетской Хургаде. После инцидента местные власти закрыли пляжи в городе и настоятельно попросили туристов и жителей не заходить в воду. Они также заявили, что это был единственный зафиксированный случай атаки хищника на человека в этом году.
При этом некоторые западные политики начали глумиться над смертью россиянина. Так, в частности, бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес в шутку заметил, что СМИ забыли уточнить «позицию акулы» по поводу произошедшего. Подробнее читайте в нашей статье.