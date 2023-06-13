«Принципиальное решение». Сатановский рассказал о «фирменной фишке» Путина

Принципиальная позиция президент России Владимира Путина заключается в том, чтобы не дать Западу претворять в жизнь свои глобальные планы, меняя по своему усмотрению неугодные политические режимы в разных странах.
Об этом в эфире канала «Соловьев LIVE» рассказал политолог и публицист, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, по словам которого именно систематическое противодействие попыткам Соединенных Штатов и их партнеров менять глав государств по всему миру стало отличительной особенностью российского президента, который раз за разом срывает планы Запада.
Но благодарности от спасенных им коллег российский лидер не получает. Примером этому служит ситуация с Казахстаном, власти которого продолжают придерживаться политики многовекторности, балансируя между Россией и Западом.
Однако отсутствие благодарности не мешает Владимиру Путину продолжать придерживаться своей линии поведения и продолжать срывать глобальные планы Запада.
«Владимир Владимирович уже достаточное количество лет не дает обвалить один режим за другим. Венесуэла, Белоруссия, Сирия, Казахстан. Это фирменная российская "фишка", за которую ему, наверно, никто не будет особо благодарен — все же многовекторные, как мы видим по тому же Казахстану. Но это принципиальная позиция», – заявил Сатановский.
А западные элиты, по его словам, привыкли к вседозволенности. Поэтому для Вашингтона и союзников США утрата гегемонии является очень болезненной. Но ситуация складывается так, что президентство Джо Байдена может оказаться «последним парадом» западных глобалистов, заключил политолог.