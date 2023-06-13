«Принципиальное решение». Сатановский рассказал о «фирменной фишке» Путина

Об этом в эфире канала «Соловьев LIVE» рассказал политолог и публицист, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, по словам которого именно систематическое противодействие попыткам Соединенных Штатов и их партнеров менять глав государств по всему миру стало отличительной особенностью российского президента, который раз за разом срывает планы Запада.