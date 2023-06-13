CNN сообщил, что Трамп 13 июня будет арестован

Бывший американский лидер Дональд Трамп сегодня, 13 июня, будет арестован в суде Майами. Соответствующей информацией поделились корреспонденты CNN.
Вот только задержание политического деятеля будет формальным. Согласно данным зарубежных журналистов, Трампа арестуют сразу же как он явится в суд. У экс-главы Белого дома возьмут отпечатки пальцев, однако снимок «преступника» делать не будут. После чего бывшему американскому лидеру предъявят обвинения по новому уголовному делу и отпустят на свободу.
Напомним, что экс-хозяина Белого дома уличили в неправильном хранении конфиденциальной документации. В частности, секретные материалы были обнаружены в загородном доме Трампа.