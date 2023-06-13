Аналитик Друзь: акция с Бурдж-Халифа — реверанс в сторону РФ

В общей сложности в соцсетях за время акции были опубликованы сотни тысяч фотографий и видео от жителей Дубая и туристов. В самом Дубае отметили: сегодня укрепляются торгово-экономические и культурные связи с Россией, а число путешественников из РФ в ОАЭ с каждым годом становится все больше. Поэтому власти и решили проявить уважение к РФ и всему российскому народу в день государственного праздника. Звуковым сопровождением шоу стал гимн России.