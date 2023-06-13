Аналитик Друзь: акция с Бурдж-Халифа — реверанс в сторону РФ

Накануне фасад небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае в честь Дня России окрасили в цвета российского триколора, чему местная администрация даже посвятила пост в соцсетях. Как считает аналитик Игорь Друзь, это — всего лишь небольшой красивый жест в сторону РФ, за которым не стоит серьезных политических изменений.
«Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием!» — заявили в администрации здания.
Напомним, Бурдж-Халифа — самое высокое и самое многоэтажное здание в мире. Высота небоскреба составляет 828 метров, в нем 163 этажа. Строительство продолжалось с 2004 по 2010 годы, и обошлось в 1,5 миллиарда долларов.
В общей сложности в соцсетях за время акции были опубликованы сотни тысяч фотографий и видео от жителей Дубая и туристов. В самом Дубае отметили: сегодня укрепляются торгово-экономические и культурные связи с Россией, а число путешественников из РФ в ОАЭ с каждым годом становится все больше. Поэтому власти и решили проявить уважение к РФ и всему российскому народу в день государственного праздника. Звуковым сопровождением шоу стал гимн России.
Вскоре после публикации фотографий в соцсетях на Украине очень болезненно отреагировали на появление российского флага на самом высоком здании Арабских Эмиратов. В Киеве напомнили о том, что ОАЭ не присоединились к антироссийским санкциям Запада, и что «этот шаг не направлен на то, чтобы на Украине воцарился мир». При этом украинские пользователи Сети оставили под видео сотни возмущенных и оскорбительных комментариев.
По мнению политического аналитика Игоря Друзя, сегодня странно делать из данного эпизода глубокомысленные политические выводы.
«Я думаю, что эффектная акция с "российской" подсветкой в ОАЭ — это временный "реверанс" в сторону Москвы. Потому что, если мы возьмем общий мейнстрим политики Эмиратов и других стран Персидского залива, то он, к сожалению, — не пророссийский. Да, в арабском мире есть целый ряд государств, которые выступают на нашей стороне — это, конечно, Сирия, Египет, Палестинская автономия и т.д. Но в целом страны Персидского залива — это, конечно, сателлиты Соединенных Штатов и Британии», — отметил аналитик.
По одному такому перфомансу странно делать вывод, что это — кардинальный поворот в политике ОАЭ.
«Те же ОАЭ и Саудовская Аравия — это лишь ситуационные партнеры России, и они могут иногда делать какие-то жесты в сторону Москвы. Но стратегически эти государства не будут строить свою политику, ориентируясь на нас. У них есть жесткие собственные интересы, а также многолетний опыт партнерства с лидерами западного мира», — заключил политолог Друзь.
Напомним, по данным Минэкономразвития РФ, товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года вырос сразу на 68%, достигнув отметки в 9 миллиардов долларов. При этом 8,5 миллиарда долларов — это российский экспорт. Он вырос более чем на 70% в сравнении с 2021 годом.