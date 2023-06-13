ЧВК «Вагнер» была вынуждена все это время работать с министерством обороны — Пригожин

Руководитель «музыкантов» рассказал, что у компании не было выбора, кроме как сотрудничать с министерством. Он также подчеркнул, что в ходе СВО ЧВК «Вагнер» не столько работает с Минобороны, сколько защищает интересы страны, своих семей и русского народа.