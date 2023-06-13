ЧВК «Вагнер» была вынуждена все это время работать с министерством обороны — Пригожин

ЧВК «Вагнер» долгое время была вынуждена работать совместно с Министерством обороны России, сообщил основатель организации Евгений Пригожин. Ранее он придал огласке трагические события вокруг боя «оркестра» под Хшамом в 2018 году, заявив о предательстве со стороны Минобороны РФ.
Руководитель «музыкантов» рассказал, что у компании не было выбора, кроме как сотрудничать с министерством. Он также подчеркнул, что в ходе СВО ЧВК «Вагнер» не столько работает с Минобороны, сколько защищает интересы страны, своих семей и русского народа.
«Как бы себя ни подставляли государственные структуры в нашей стране, любой гражданин, который хочет чего-то создать, чего-то добиться, любой бизнесмен, он вынужден с ними работать. Потому что они монополизировали практически все сферы жизни, и вариантов никаких нет. Поэтому мы вынуждены были все это время работать с министерством обороны: где-то извивались, где-то шли на уступки», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Создатель «оркестра» ранее рассказал, как ВС РФ нарушили ряд договоренностей, из-за чего 8 февраля 2018 года ЧВК «Вагнер» понесла серьезные потери в боях под Хшамом.