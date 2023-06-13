Эксперты назвали веские причины для продажи автомобиля

Специалисты полагают, что пора продать машину, если у нее начинают выходить из строя критические компоненты, включая трансмиссию, электронику или рулевое управление. Эти неполадки сигнализируют о приближении срока службы автомобиля к концу, когда наступает период постоянных дорогостоящих ремонтных работ, сообщают «Питерские заметки».