Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поставил киевский режим перед неприятным фактом.
По словам высокопоставленного чиновника, руководство блока не будет обсуждать с Киевом членство до «победы» Украины над Вооруженными силами РФ. Соответствующее заявление Столтенберг сделал в эфире передачи телеканала PBS
«Только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО», — отметил он.
Ранее телеканал «360» писал, что НАТО может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией. Об этом заявил журналист CNN Ник Пэтон Уолш.