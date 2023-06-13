«Есть о чем поговорить»: Пригожин раскрыл подробности совместной поездки в Ульяновск с Виктором Бутом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал совместное фото с членом ЛДПР Виктором Бутом. По его словам, этот кадр был сделан во время их совместной поездки в Ульяновск.
Создатель «оркестра» объяснил, что им с Бутом было о чем поговорить во время путешествия, поскольку его спутник — очень образованный человек.
«Умнейший, образованнейший человек, который, ко всему прочему, за многие годы, которые он провел в американской тюрьме, занимался самообразованием, выучил многие языки, включая фарси, и, безусловно, есть о чем поговорить», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Глава ЧВК «Вагнер» также добавил, что американцы, выпустившие Бута из тюрьмы, допустили большую ошибку, так как он способен сделать Россию значительно крепче и тверже, чем она есть в своем текущем виде. В заключение Пригожин выразил мнение, что Бут сможет сделать колоссальную работу для будущего своей Родины.
Ранее стало известно о совместной поездке Пригожина и Бута в Ульяновск. Они прибыли в пункт назначения на самолете. О целях этого визита не сообщалось.