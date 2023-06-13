«Есть о чем поговорить»: Пригожин раскрыл подробности совместной поездки в Ульяновск с Виктором Бутом

Глава ЧВК «Вагнер» также добавил, что американцы, выпустившие Бута из тюрьмы, допустили большую ошибку, так как он способен сделать Россию значительно крепче и тверже, чем она есть в своем текущем виде. В заключение Пригожин выразил мнение, что Бут сможет сделать колоссальную работу для будущего своей Родины.