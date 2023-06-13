Песков: Путин собирается выступить на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня

Российский лидер Владимир Путин собирается выступить с публичной речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Такие сведения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства, президент примет участие в ПМЭФ-2023 16 июня. Соответствующее заявление Песков сделал в ходе общения с журналистами «Известий».
Ранее российский лидер подписал закон о денонсации соглашения с Киевом по взаимодействию в Азовском море и Керченском проливе. Такая информация была обнародована 13 июня.