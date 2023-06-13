Аналитик Литовкин: Запад успокаивает Украину «беспрецедентной поддержкой»

НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал госсекретарь. По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым и прочным». Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что этот инцидент имел катастрофические последствия для украинцев.