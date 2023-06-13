Аналитик Литовкин: Запад успокаивает Украину «беспрецедентной поддержкой»

Как заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, западные страны хотят увеличить поддержку контрнаступления киевского режима «максимально возможным образом», что и будет сделано на июльском саммите НАТО. Как считает военный эксперт Виктор Литовкин, все это — всего лишь успокоительная риторика в адрес Украины, за которой ничего не стоит.
Запад продолжит расширение поддержки Киева, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, сказал Блинкен. По его мнению, поддержка Украины важна, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны» на случай новых военных конфликтов. Украине важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».
НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал госсекретарь. По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым и прочным». Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что этот инцидент имел катастрофические последствия для украинцев.
Как сообщил «Политике Сегодня» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, все разговоры о «мощном пакете поддержки» Киева — не более чем успокоительная риторика Запада.
«Ничего Киеву не дадут. Это все — риторика, которая уже сто лет произносится лидерами Запада в отношении Украины. Всем понятно, что в НАТО эту страну не примут — ни при каких обстоятельствах, и ни при какой погоде. И уж тем более — пока на Украине идут боевые действия, — указал Литовкин. — В Альянсе есть несколько "железных" правил, и одно из них — не брать в свой состав страны, которые имеют территориальные претензии к соседям. А мы прекрасно знаем, что Украина никогда не откажется от Крыма, Донбасса, а также от Запорожья и Херсонщины. У нее территориальных проблем — выше крыши».
По той же причине, пояснил эксперт, в состав Альянса никогда не примут и Грузию, которая ни за что не перестанет считать своими Южную Осетию и Абхазию.
«Все эти "решительные меры" и "беспрецедентные шаги" обещают лишь для того, чтобы успокоить Украину, ежедневно теряющую в боевых действиях тысячи человек. Впрочем, и сами украинские элиты понимают, что в НАТО их никогда не примут. Получается политическая игра — одни делают вид, что очень хотят в Альянс, а другие — что вот-вот их примут. Эта игра продолжается уже почти 15 лет — с 2008 года, когда состоялся саммит НАТО в Бухаресте, где было объявлено, что Украина и Грузия в будущем станут членами альянса», — напомнил Литовкин.
По мнению специалиста, на саммите в Вильнюсе также не будет ничего, кроме новой «обещающей» риторики.
«Возможно, лидеры Альянса выделят еще какую-то сумму на обеспечение Украины. Скорее всего — Киеву пообещают выдать и некие дополнительные вооружения. Но никаких особых прорывов от этого саммита ждать не стоит, все будет крутиться вокруг этого — нового оружия и новых обещаний», — заключил военный аналитик.
Напомним, как ранее заявил Энтони Блинкен, наступление ВСУ «может приблизить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта». По его словам, это «укрепит позиции» Киева за столом переговоров и заставит Россию «сосредоточиться на переговорах».
Блинкен подчеркнул, что в этом смысле действия ВСУ способны «приблизить мир, а не отдалить его», а США уверены в успешности действий украинских войск.