Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении блокировку платформ по сбору средств для ВСУ

На пленарном заседании Госдумы России был принят в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных.
Проект предполагает дополнение закона о информационных технологиях и их защите. Туда войдет норма об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложения о финансировании противника.
Ранее о необходимости блокировки таких порталов высказался председатель комиссии нижней палаты российского парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«В условиях проведения специальной военной операции распространение в интернете информации с предложением финансирования противника представляет реальную угрозу безопасности и требует безотлагательного принятия мер реагирования», — отметил Пискарев.
Кроме того, документ содержит положение, которое указывает, что генеральный прокурор России или его заместители могут обращаться в Роскомнадзор для ограничения доступа к сайтам, которые используются для сбора средств на нужды ВСУ.