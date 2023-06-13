Соглашение с Китаем о поставках газа было ратифицировано Путиным

Закон о ратификации соглашения между РФ и КНР о сотрудничестве по газовым поставкам по дальневосточному маршруту был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Так, соглашение включает в себя строительство трансграничной ветки газового трубопровода, которая начнется на российской ГИС в районе Дальнереченска, идет через реку Уссури и оканчивается на китайской стартовой станции «Хулинь».
Документ определяет три ответственные за проект организации. Среди них: «Газпром», Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная компания.