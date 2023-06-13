Правящая в Польше партия закатила скандал из-за России

По данным EADaily, правящая в государстве политическая сила закатила скандал из-за России. ПиС обвинила оппозицию в якобы связях с Кремлем. Партия опирается на документы 2008 года, когда МИД Польши подготовил «Тезисы по философии польско-российских отношений».