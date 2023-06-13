Официальная Москва стала поводом для скандальной истории между польскими партиями «Право и справедливость» (ПиС) и «Гражданская платформа». Об этом рассказали журналисты, ссылаясь на документальный фильм «Перезагрузка».
По данным EADaily, правящая в государстве политическая сила закатила скандал из-за России. ПиС обвинила оппозицию в якобы связях с Кремлем. Партия опирается на документы 2008 года, когда МИД Польши подготовил «Тезисы по философии польско-российских отношений».
Ранее телеканал «360» писал, что немецкие власти недостаточно активно ведут себя в санкционном давлении на Россию. Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.