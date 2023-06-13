Путин денонсировал договор РФ и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации 13 июня.
Необходимость в соглашении отпала после присоединения ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России. В связи с тем, что Украина лишилась доступа к акватории Азовского моря, договор потерял свой смысл, сказано в пояснении к закону.
Напомним, что ранее Верховная рада также отменила действие соглашения. Это решение нардепы приняли в феврале 2023 года.