Европейские лидеры опасаются, что в случае холодной зимы промышленность в странах ЕС может остановиться. На этом фоне в местной прессе все чаще начинает обсуждаться тема использования украинских подземных хранилищ газа для закачки европейского голубого топлива. Однако эта мера не станет для Европы панацеей.
Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитЭксперт» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, который указал на лукавство западных журналистов.
В частности, агентство Bloomberg рассказало об опасениях европейских лидеров по поводу предстоящей зимы и климатических капризов, которые могут вызвать остановку промышленного производства в Европе. Чтобы избежать этого, страны ЕС стремятся в преддверии отопительного сезона по максимуму запастись газом. А так как уже сейчас подземных хранилища европейцев заполнены на 70% и к осени закачивать новые запасы топлива может оказаться уже некуда, чиновники в ЕС рассматривают возможность использовать украинские ПХГ под европейские запасы голубого топлива.
Комментируя этот материал Bloomberg, Игорь Юшков высказал мнение, что европейцам в случае благоприятных погодных условий может хватить и запасов газа в собственных подземных хранилищах.
Так мягкая зима 2022-2023 годов позволила европейцам сократить объем использования газа в сутки на 60 миллионов кубометров. В случае, если и следующая зима окажется теплой, странам Евросоюза хватит газа на весь отопительный сезон при заполненности своих хранилищ на 90-100%, считает эксперт-энергетик.
«Лукавство новости состоит в том, что европейские компании и так используют украинские ПХГ. Ничего страшного как бы здесь не происходит. Не в массовых объемах, но периодически они туда закачивают газ, исключительно из экономических соображений. Закачивают газ, когда он дешевый, а забирают в сезон, когда дорогой», – объяснил Юшков.
Проблема, по его словам, заключается в том, что неясно, какой будет цена на энергоресурсы. И соответственно, непонятно, есть ли смысл заранее запасать топливо в украинских ПХГ. Ведь закачивать газ для всей Европы – это удовольствие не из дешевых. А к тому же остро стоит вопрос доставки этого топлива.
Раньше, напомнил Юшков, западные партнеры закупали газ у России, и топливо шло транзитом через Украину. Поэтому часть газа оставалась в украинских хранилищах. Сейчас же объемы закупок газа в РФ сильно сократились, поэтому весь приобретенный газ идет сразу на нужды Евросоюза.
«Никто не исключает, что Украина может отказаться отдавать газ, закаченный в украинские ПХГ, если у них самих образуется дефицит топлива, – отметил эксперт. – Представители киевского режима могут сказать, что у них в данный момент ЧП, а летом вернут, поэтому это не национализация и не воровство, а ограничение. Естественно, там дорога ложка к обеду, европейцам голубое топливо будет нужно зимой, а не летом. Поэтому я не думаю, что они полностью доверяют Украине».
И наконец, необходимо помнить, что есть вероятность разрушения газовой инфраструктуры на территории Украины, добавил аналитик. Ранее были взорваны российские газопроводы в Балтийском море, потом в результате очень странной истории оказалась разрушена Каховская ГЭС. Все это вызывает множество вопросов. А Запад уже продемонстрировал, что вполне способен разрушить инфраструктуру, которая используется для доставки российского газа.
Единственное, что может логически оправдать использование украинских подземных хранилищ для европейских запасов газа, это планы Запада окончательно отказаться от экспорта российского голубого топлива.
Если Евросоюз планирует ввести эмбарго на поставки трубопроводного газа из РФ, есть смысл перед этим закачать в хранилища как можно больше топлива. Это позволит в ходе предстоящего отопительного сезона использовать поставки топлива из украинских ПХГ вместо российских поставок.
«В таком случае Украина будет замещать поставки, но лишь на этот сезон. В будущем подобный ход станет очень дорогим удовольствием из-за логистики. Этой опцией можно будет воспользоваться только раз», – объяснил Игорь Юшков.
Напомним, ранее израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми прокомментировал заключение Россией важнейших договоренностей с Турцией и Ираном по созданию газовых хабов. По словам Кедми, ловкий газовый маневр Москвы обнулил все усилия Соединенных Штатов и их европейских союзников по изоляции России на мировой арене.