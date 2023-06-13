«Дорогое удовольствие». Запад сможет только один раз использовать украинские ПХГ

В частности, агентство Bloomberg рассказало об опасениях европейских лидеров по поводу предстоящей зимы и климатических капризов, которые могут вызвать остановку промышленного производства в Европе. Чтобы избежать этого, страны ЕС стремятся в преддверии отопительного сезона по максимуму запастись газом. А так как уже сейчас подземных хранилища европейцев заполнены на 70% и к осени закачивать новые запасы топлива может оказаться уже некуда, чиновники в ЕС рассматривают возможность использовать украинские ПХГ под европейские запасы голубого топлива.