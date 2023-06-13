«Мы собираемся перебазироваться на север Мексики»: Пригожин о дальнейшей работе ЧВК «Вагнер»

Работа ЧВК «Вагнер» на Украине находится под вопросом. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин. Он в шутку отметил, что «музыканты» могут перебазироваться на север Мексики.
Пресс-служба компании «Конкорд» получила запрос от датского телеканала TV2 Danmark. Журналисты попросили Пригожина прокомментировать ход украинского контрнаступления, а также рассказать о дальнейших планах ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. По его словам, в настоящее время оценивать контрнаступление ВСУ рано.
«Любое наступление нужно оценивать, и его результаты, после того как у противника исчерпан наступательный потенциал. Насколько я понимаю, у Украины наступательный потенциал еще далеко-далеко не исчерпан», — приводит его слова пресс-служба «Конкорда».
Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что он не уверен в том, что «музыканты» продолжат работать на Украине. Более подробной информации он не привел, так как Дания не является союзником России и он не может давать развернутый ответ.
«В качестве троллинга могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики», — заявил он.
Евгений Пригожин ранее высказался о результатах боев на Запорожском направлении. По его словам, российские военнослужащие храбро дают отпор противнику, несмотря на дефицит боеприпасов.