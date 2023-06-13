«Может потерять все». Как Польша готовится к войне с Россией и Белоруссией

Западные страны, подчеркнула аналитик, уже давно готовятся к такому сценарию и не жалеют на него средств. Так, в 2021 году был созданы вооруженные формирования «Новой Беларуси», полк им. Кастуся Калиновского, а также выделено финансирование в размере 250 миллионов евро.