Соединенные Штаты умеют втягивать страны в суицидальные конфликты. К такому выводу пришла журналист польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Краммер.
По ее словам, именно бывший президент Польши Лех Качиньский и его последователи из партии «Право и справедливость» (PiS) втянули Варшаву в украинский конфликт.
«Ставя все на одну карту, Белый дом и писательская марионетка США ожидали молниеносной победы над Россией. Спустя почти полтора года риск не окупился, и более того, в настоящее время правящая партия PiS может потерять все», — написала она.
Обозреватель отметила, что именно из-за зависимости перед Соединенными Штатами Варшава продолжает обострять и без того напряженную ситуацию на Украине.
«Наиболее очевидная цель этой военной пропаганды достаточно проста для понимания: это способ вбить в незрелые головы польской молодежи веру в необходимость смерти во имя так называемой свободы Польши и интересов "Дяди Сэма"», — говорится в статье.
Однако Краммер уверена, что за всем этим стоит более амбициозная цель руководства НАТО и Пентагона, которые планируют открытие очередного фронта против России. В данном случае боевые действия коснутся одного из ближайших союзников РФ — Белоруссии.
«Это уже даже не скрывается военной элитой нашей страны. Несколько недель назад генерал Скрипчак сказал: “Давайте готовиться к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет. Давай приготовимся. Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко”», — уточнила журналист.
Боевики Тихановской
Обозреватель заметила, что за последнее время польское правительство серьезно увеличило финансирование радикальной белорусской оппозиции, которую возглавляет экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
«Согласно плану, террористы Тихановской войдут на территорию Белоруссии со стороны Польши и Украины и займут приграничные территории. В то же время они попытаются заставить белорусов возобновить протесты», — предположила Краммер.
Западные страны, подчеркнула аналитик, уже давно готовятся к такому сценарию и не жалеют на него средств. Так, в 2021 году был созданы вооруженные формирования «Новой Беларуси», полк им. Кастуся Калиновского, а также выделено финансирование в размере 250 миллионов евро.
«К сожалению, мы ничего не извлекли из опыта немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в чужой войне, думая, что она наша», — резюмировала Краммер.
Война между НАТО и Россией
Решение о вступлении Польши в открытый конфликт с Россией и Белоруссией принимается не польскими властями, а в Вашингтоне. Такой вывод сделал заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.
«Исключать этого [нападения Польши на Белоруссию – Прим. ред.] нельзя. Желание у Польши есть, но все-таки американское руководство, к которому, мягко говоря, прислушивается Польша, отмашку на такие действия не дало. Это будет уже откровенный сasus belli [повод к войне – лат.], который может действительно привести к широкомасштабной войне между НАТО и Россией», — прокомментировал он.
Аналитик добавил, что такая вероятность развития событий крайне мала, но она существует. Причиной может стать «неадекватное состояние» президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
«А элементы неадекватности у него нарастают», — подчеркнул эксперт.
Вместе с этим Жарихин отметил, что Варшава имеет определенный уровень «стратегической автономии» перед США. Благодаря этому статусу Польша может принять решение о проведении очередной гибридной операции против России и ее союзников.
«Я не исключаю, что некие добровольцы примут участие в боевых действиях», — резюмировал он.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Польша оказалась на грани гражданской войны из-за «агентов Кремля».