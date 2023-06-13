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Политолог Косоруков назвал унижением для Германии слова Илона Маска о танках Leopard на Украине

Армия
Политолог Косоруков назвал унижением для Германии слова Илона Маска о танках Leopard на Украине

Эффективность отправленных на Украину немецких танков Leopard вызывает все больше вопросов, и миллиардер Илон Маск лишь усугубил положение производителя техники, заявил политолог Артем Косоруков.

По его словам, которые приводит РИАМО, американский бизнесмен весьма корректно высказался о ситуации. Маск утверждал, что Leopard неэффективны в том количестве, которое получили ВСУ.

Косоруков добавил, что для успешного ведения боевых действий украинской армии необходимо около 300 бронемашин с опытными танкистами.

«С другой стороны, такое заявление действительно удар ниже пояса немецкой компании Rheinmetall», — продолжил эксперт.

На этом фоне он также обратил внимание на биржевые котировки производителя Leopard. Акции концерна подешевели на 15% после сообщений об уничтожении танков на Украине. Ситуация показывает, что происходящее стало унижением для ФРГ.

#германия #Украина #Вооружение #Маск