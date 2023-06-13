Депутаты внесли в ГД законопроект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО

Согласно новой инициативе, наказания за преступления могут избежать те россияне, кто в рамках мобилизационных мероприятий и военного положения подписали договор на службу в рядах армии РФ. Это будет касаться лишь тех лиц, которые совершили злодеяния небольшой и средней тяжести.