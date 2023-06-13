Депутаты внесли в ГД законопроект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО

Ранее судимые участники спецоперации на Украине, заключившие контракт с ВС РФ, могут получить освобождение от уголовной ответственности. Соответствующий законопроект разработали и внесли на рассмотрение в Государственную думу российские парламентарии и члены Совфеда.
Согласно новой инициативе, наказания за преступления могут избежать те россияне, кто в рамках мобилизационных мероприятий и военного положения подписали договор на службу в рядах армии РФ. Это будет касаться лишь тех лиц, которые совершили злодеяния небольшой и средней тяжести.
При этом снять с себя уголовную ответственность смогут лишь участники СВО, которые расторгли контракт или получили государственные награды.