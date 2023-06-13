«Неуправляемый» единоросс. Скандал вокруг Затулина обозлил «думских ястребов»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, вот уже второй раз оказавшийся под угрозой увольнения, опроверг слухи о своей отставке. В разговоре с ТАСС народный избранник заверил, что вопрос о его дальнейшей политической судьбе не поднимался ни на заседании совета нижней палаты во вторник, 13 июня, ни во фракции «Единая Россия».