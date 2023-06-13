«Неуправляемый» единоросс. Скандал вокруг Затулина обозлил «думских ястребов»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, вот уже второй раз оказавшийся под угрозой увольнения, опроверг слухи о своей отставке. В разговоре с ТАСС народный избранник заверил, что вопрос о его дальнейшей политической судьбе не поднимался ни на заседании совета нижней палаты во вторник, 13 июня, ни во фракции «Единая Россия».
«Со мной пока никто этот вопрос во фракции не обсуждал. То, что, вероятно, нужно будет что-то обсудить во фракции, — я сам это предложил сделать», — отметил Затулин по итогам заседания Совета Госдумы.
Накануне три источника «Ведомостей» заявили, что Затулина могут лишить поста в комитете или исключить из фракции уже на этой неделе. По сведениям трех анонимных собеседников из «Единой России», нижней палаты парламента и приближенных к администрации президента кругов, недавние высказывания депутата якобы собирались рассмотреть на пленарном заседании или на Совете Госдумы 13 июня.
Впрочем, как упоминал один из источников газеты из ЕР, дискуссия может пройти и не в первый день рабочей недели: соответствующий вердикт сначала должны вынести члены фракции, затем решение примет комиссия по регламенту, а после состоится рассмотрение в думском совете и, наконец, голосование в нижней палате.
Язык мой — враг мой
Еще не успели утихнуть страсти после выступления Затулина на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?», где он выразил мнение о том, что многие цели СВО не выполнены, как появился новый повод для критики в его адрес.
В комментарии URA.RU депутат выступил с обвинениями в адрес членов ОДКБ, заявив, что большое число граждан этих государств участвуют в боевых действиях в рядах ВСУ. В своей речи народный избранник упомянул Казахстан и Киргизию: по его мнению, было бы хорошо, чтобы «выходцы из этих стран не воевали на чужой стороне».
«Прежде всего, это происходит по той причине, что часть национальных элит настроена антироссийски, в том числе в государствах, входящих в ОДКБ. Чем больше мы затягиваем СВО на Украине, откладываем на будущее свои победы, тем больше они входят во вкус. За этим надо смотреть», — призвал Затулин.
Однако в экспертном сообществе не исключают, что подобные заявления спровоцируют «нешуточный» дипломатический скандал. В первую очередь словами Затулина могут возмутиться власти Казахстана и Киргизии.
«И тут уже последствия могут быть самыми серьезными. И естественно, Затулиным легко и без проблем пожертвуют — все-таки он не такого уровня фигура, чтобы терпеть потенциально развязанный им международный политико-дипломатический скандал», — полагают информированные источники Telegram-канала «Кремлевский шептун».
История повторяется
Примечательно, что 12 лет назад Затулин уже покидал пост зампреда комитета Госдумы по делам СНГ. Тогда причиной его отставки, за которую депутаты проголосовали по рекомендации руководства «Единой России», стали оценочные высказывания событий в Ливии.
Депутат поддержал позицию президента (на тот момент — премьер-министра) Владимира Путина, в то время как тогдашний глава государства Дмитрий Медведев высказал противоположную точку зрения. Газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники в ЕР, что Затулин был «наказан «"за участие в разводке тандема"».
Впрочем, в данном случае история может развернуться совсем в другом направлении. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян считает, что разбирательства по поводу последних высказываний Затулина однозначно будут, но отстранение от должности — вряд ли. По мнению эксперта, депутат «слишком медийная и публичная» личность, чтобы из него решили сделать показательный пример.
«Кроме того, важно учитывать и то, что он пользуется некой популярностью среди граждан РФ и стран СНГ. Никто не станет "сакрализовывать" его, превращая в "мученика". Не стоит забывать и о том, что рынок лидеров "рассерженных патриотов" медленно наполняется новыми акторами разных весовых категорий. Добавлять туда очередного тяжеловеса было бы крайне опрометчиво», — пишет Туманян в Telegram.
Нападение «думских ястребов»
Авторы Telegram-канала «Темник» заметили, что история «тлеет» уже две недели, а конкретных результатов все нет. На этом фоне обозреватель предположил, что на Затулина ополчились коллеги из Думы — слухи про возможное отстранение дошли до ведущих СМИ, а депутат по собственной инициативе обратился к руководству ЕР с предложением обсудить случившееся.
«Однако официальной реакции на происходящее как не было, так и нет. Похоже, что на Затулина ополчились думские ястребы и поборники дисциплины и субординации. Но как бы они ни были рады поставить на место неуправляемого члена фракции, не им принадлежит право распоряжаться его будущим. Поэтому за незначительностью повода конфликт в конце концов должен постепенно сойти на нет», — заверил автор «Темника».
Аналогичную точку зрения высказал и сам Затулин, подчеркнув, что такого рода негативная информация намеренно вбрасывается в СМИ, поскольку против него ведется организованная кампания. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» депутат сыронизировал, что у «Ведомостей», по всей видимости, информаторы лучше, чем у него.
В свою очередь член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских обратил внимание на источники, от которых поступает информация про якобы неминуемую отставку Затулина — по его словам, проверить достоверность публикуемых данных не всегда представляется возможным. Поэтому, как считает собеседник «Политики Сегодня», следует полагаться только на официальные заявления.
«Хотелось бы, чтобы никто [из СМИ — прим. ред.] не пользовался слухами, а брали достоверную информацию. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то обсуждал здесь [в Госдуме — прим. ред.] эту тему», — сказал Альшевских.
Депутат напомнил, что повестку заседания утверждает Совет Госдумы: если состав органа примет какое-либо решение, то этот вопрос будет обязательно вынесен на обсуждение нижней палаты. В этом контексте Альшевских не взялся рассуждать, насколько данные «Ведомостей» достоверны и действительно ли высказывания Затулина станут предметом официальной дискуссии среди народных избранников.
В ноябре прошлого года Затулин в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» сделал откровенное заявление, которое вызвало эмоциональную реакцию со стороны как самого ведущего, так и его коллег. Депутат усомнился в необходимости использования ядерного оружия для защиты «спорных с Украиной» областей, подразумевая новые территории РФ.
Затулина обвинили в презрении к Конституции РФ и посоветовали ему усвоить новый статус ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Некоторые и вовсе призвали привлечь депутата к ответственности. Подробности — в материале «ПС.