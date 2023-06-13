Лукашенко: Белоруссия сохранила возможности размещения стратегического ядерного оружия

Белоруссия располагает инфраструктурой для размещения стратегического ядерного вооружения, хотя этот шаг нецелесообразен, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Как подчеркнул президент, он действительно просил российского коллегу Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое вооружение, однако о межконтинентальных ракетах речь не шла.
«Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной», — сказал Лукашенко.
По его словам, Минск не намерен вступать в военный конфликт с США, а значит ракетные комплексы стратегического назначения не нужны.