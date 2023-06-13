Политолог Друзь: старые грехи Байдена ударят по нему в ходе президентской кампании

Сейчас в Конгрессе добиваются открытой публикации транскриптов этих записей. По мнению экспертов, самому Байдену вряд ли могут грозить судебные проблемы — Минюст США никогда не станет заводить уголовное дело против своего же президента. Но вот для Хантера Байдена, который и так находится под расследованием о неуплате налогов, это может сильно осложнить ситуацию.