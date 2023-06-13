Политолог Друзь: старые грехи Байдена ударят по нему в ходе президентской кампании

Бывший врач Белого дома, а ныне конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в коррупционных связях с руководством украинской компании Burisma. Как заявил по этому поводу «Политике Сегодня» политолог Игорь Друзь, былые преступления еще не раз обязательно «аукнутся» действующему американскому лидеру в будущем.
Конгрессмен Джексон призвал ФБР как можно скорее опубликовать аудиозаписи переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом.
«Они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» — написал Джексон в соцсетях.
По словам сенатора, Байден является «самым большим преступником» среди всех американских президентов. Ранее принадлежащий республиканцам телеканал Fox News сообщал, что исполнительный директор украинской компании Burisma якобы дал взятку как самому Байдену, так и его сыну Хантеру.
Более того, по их словам, есть 17 аудиозаписей, подтверждающих участие нынешнего американского лидера в различных коррупционных схемах. Об этом заявил сенатор Чак Грассли, сославшись на документы ФБР, переданные американским законодателям в рамках проводимого расследования.
Напомним, накануне в Конгрессе США представили дополнительные сведения о возможном получении взятки старшим и младшим Байденами. Точно известно, что оплатил взятку директор украинской Burisma Николай Злочевский еще в 2015-м. По данным ФБР, топ-менеджер мог передать американскому президент и его сыну по $5 миллионов каждому.
Он же назначил Хантера в совет директоров, где тот получал зарплату в размере $70 тысяч в месяц. Цель Злочевского состояла в том, чтобы прикрыть расследование против компании, и уволить тогдашнего украинского генпрокурора Виктора Шокина. Всплыло и признание действующего президента США в удержании транша Украине на миллиард долларов в качестве шантажа — требуя отставки Шокина.
Николай Злочевский умудрился сохранить 17 телефонных разговоров с Байденами, надеясь использовать их как «страховку» на случай, если с ним приключится какая-то беда. Эти аудиозаписи оказались в руках ФБР, однако руководство спецслужбы быстро прикрыло свое же расследование.
Сейчас в Конгрессе добиваются открытой публикации транскриптов этих записей. По мнению экспертов, самому Байдену вряд ли могут грозить судебные проблемы — Минюст США никогда не станет заводить уголовное дело против своего же президента. Но вот для Хантера Байдена, который и так находится под расследованием о неуплате налогов, это может сильно осложнить ситуацию.
Как сообщил «Политике Сегодня» политический аналитик Игорь Друзь, старые грехи обязательно ударят по Байдену в ходе президентской гонки-2024.
«Конечно, Джо Байден заслуживает самого сурового осуждения, даже по американским законам. Совершенно очевидно, что он — коррупционер, и что он украл огромные деньги на так называемой "помощи Украине". Но, к сожалению, в нынешних условиях совершенно нереально реализовать все эти американские законы», — отметил эксперт.
Более того, по мнению Друзя, «криминальное прошлое» Байдена выйдет боком не только лично ему, но и всей Демократической партии США.
«На сегодня в коррупционных схемах, связанных с Украиной, замешан весь клан Байденов — на сыне действующего президента буквально "печать ставить негде". Всем понятно, что в своих преступных деяниях Хантер Байден не мог действовать без ведома отца. Однако политика мейнстримных американских СМИ, аффилированных с демократами, всячески защищает семейство Байденов от уголовного преследования по многим статьям», — заключил Игорь Друзь.
Напомним, 10 июня экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден был в доле со своим сыном Хантером, который входил в руководство украинской компании Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.
Тогда же Трамп пообещал, что «не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома». Ранее, 9 июня, член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что свой следующий срок Байден должен провести «не на посту главы государства, а за решеткой». По ее мнению, информации о том, что Байден платил, чтобы добиться увольнения генпрокурора, расследовавшего дело компании Burisma, уже «более чем достаточно», чтобы первое лицо страны отправилось в тюрьму.