Американские конгрессмены призвали США перенести крупный форум из ЮАР из-за поддержки РФ

Как рассказали авторы издания, причина такого обращения заключается в том, что руководство ЮАР оказывает поддержку Москве в ходе спецоперации на Украине. Переносом торгового форума, по мнению законодателей, американская власть докажет, что она намерена и дальше поддерживать киевский режим.