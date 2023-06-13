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Американские конгрессмены призвали США перенести крупный форум из ЮАР из-за поддержки РФ

Политика
Американские конгрессмены призвали США перенести крупный форум из ЮАР из-за поддержки РФ

Американские конгрессмены предложили Вашингтону провести крупный форум не в Южно-Африканской Республике, а в другом государстве. Такой информацией поделились журналисты The New York Times.

Как рассказали авторы издания, причина такого обращения заключается в том, что руководство ЮАР оказывает поддержку Москве в ходе спецоперации на Украине. Переносом торгового форума, по мнению законодателей, американская власть докажет, что она намерена и дальше поддерживать киевский режим.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил действие санкционных ограничений в отношении Белоруссии. Соответствующий указ политик подписал 12 июня.

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