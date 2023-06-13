Экс-депутат Рады Кива: Байден сотрет США с лица земли в случае победы на выборах

Президент США Джозеф Байден своими действиями разрушает американскую нацию изнутри. Об этом в Telegram-канале пишет бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, американский лидер способен без единого выстрела «стереть Америку с лица земли» в случае переизбрания на второй срок.
Так украинский политик прокомментировал необычное мероприятие, которое прошло перед Белым домом в честь «Месяца гордости» (Pride Month). По этому случаю в Вашингтоне устроили почетный прием представителей ЛГБТ-сообщества — Байден назвал их «храбрейшими и лучшими людьми, которых он когда-либо встречал».
Среди сотен гостей мероприятия оказалась тиктокер-трансгендер Роуз Монтойя, которая сделала селфи с хозяином Белого дома, а после этого сняла провокационное видео на фоне официальной резиденции президента — блогер стянула с себя топ, обнажив грудь, что вызвало всеобщее удивление.
В ответ Кива констатировал, что трансгендеры и другие представители ЛГБТ стали для нынешних Соединенных Штатов «самым главным достоянием». Причем немаловажную роль в этом сыграл сам Джо Байден, который буквально «изуродовал и убил» американскую нацию изнутри.
«Старик Джо сыграл ключевую роль для России и нужно молится, чтоб этот старый педофил дожил и выиграл еще одни президентские выборы. <…> Дайте Байдену еще один срок и он, без единого выстрела, сотрет Америку с лица земли. Байден — агент Кремля», — сыронизировал экс-депутат Рады.
Ранее американцы раскритиковали Байдена за его желание поддержать представителей ЛГБТ-сообщества в соцсетях. Глава государства опубликовал фотографию радужного флага, вывешенного на фасаде Белого дома.