Экс-депутат Рады Кива: Байден сотрет США с лица земли в случае победы на выборах

Президент США Джозеф Байден своими действиями разрушает американскую нацию изнутри. Об этом в Telegram-канале пишет бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, американский лидер способен без единого выстрела «стереть Америку с лица земли» в случае переизбрания на второй срок.