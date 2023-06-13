Пригожин дал характеристику бойцу ЧВК «Вагнер» Биберу, который оставался в Артемовске после ухода «музыкантов»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, кого имел в виду, говоря об оставшихся защищать честь российской армии в Артемовске бойцах Бибере и Долике.
В комментарии журналистам, который приводит пресс-служба компании «Конкорд», он уточнил, что Бибер — это позывной профессионального и даже легендарного бойца.
«Бибер — это очень профессиональный, грамотный и отважный человек, просто он невысокого роста, что, на самом деле, большой плюс для современной войны. Нам бы на сегодняшний день таких обученных Биберов 100 тысяч, и вопросов бы не было на фронте», — сказал Пригожин.
Ранее он заявлял, что Бибер и Долик — единственные бойцы ЧВК «Вагнер», оставшиеся в Артемовске, чтобы защитить город при контрнаступлении ВСУ. Так Пригожин отреагировал на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр об оставшихся в населенном пункте «вагнеровцах».