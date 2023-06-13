Пригожин дал характеристику бойцу ЧВК «Вагнер» Биберу, который оставался в Артемовске после ухода «музыкантов»

Ранее он заявлял, что Бибер и Долик — единственные бойцы ЧВК «Вагнер», оставшиеся в Артемовске, чтобы защитить город при контрнаступлении ВСУ. Так Пригожин отреагировал на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр об оставшихся в населенном пункте «вагнеровцах».