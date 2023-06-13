«Мы довели дело до конца»: Пригожин о нарушении приказа Генштаба бойцами ЧВК «Вагнер» при штурме Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о нарушении подразделениями «оркестра» приказа Генштаба РФ об оставлении позиций в Артемовске по истечении полугода с начала операции. Слова главы «музыкантов» публикует пресс-служба компании «Конкорд».
Бывший полковник НАТО, французский военный эксперт Жак Бо ранее заявил, что «оркестр» отказался передавать позиции ВС РФ и останавливаться перед полным освобождением населенного пункта.
«Что касается заявления Жака Бо, делалось все, чтоб мы покинули Артемовск — и с одной, и с другой стороны. Поэтому я уже говорил: война с противником не так страшна, как война с предателями. Мы довели дело до конца — только так могу прокомментировать. Довели до конца исключительно благодаря мужеству и отваге наших парней. И даже если бы я принял решение выйти из города, при наличии боеприпасов никто и никогда этого бы не сделал. Но это решение у меня принимать и права не было, потому что я стою не на стороне приказов мелких бюрократов. Я стою на стороне защиты интересов российского народа», — подчеркнул Пригожин.
Глава «оркестра» ранее сообщил, что последними из Артемовска вышли бойцы Бибер и Долик, сыгравшие важную роль в освобождении города.