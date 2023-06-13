«Мы довели дело до конца»: Пригожин о нарушении приказа Генштаба бойцами ЧВК «Вагнер» при штурме Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о нарушении подразделениями «оркестра» приказа Генштаба РФ об оставлении позиций в Артемовске по истечении полугода с начала операции. Слова главы «музыкантов» публикует пресс-служба компании «Конкорд».