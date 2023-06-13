Евгений Пригожин пообещал помочь в увековечивании имен погибших бойцов ЧВК «Вагнер» из Новопавловска

Житель Ставропольского края обратился к создателю «оркестра» с просьбой высказаться на эту тему. По его словам, в 2019 году в городе был открыт мемориал в память о погибших воинах в Сирии. Что касается памятника бойцам СВО, то местная администрация отложила соответствующий процесс до окончания спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объяснил мужчина.