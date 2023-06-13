Евгений Пригожин пообещал помочь в увековечивании имен погибших бойцов ЧВК «Вагнер» из Новопавловска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал идею увековечить фамилии павших в ходе СВО на Украине бойцов в центре города Новопавловска. Известно, что среди погибших есть «музыканты».
Житель Ставропольского края обратился к создателю «оркестра» с просьбой высказаться на эту тему. По его словам, в 2019 году в городе был открыт мемориал в память о погибших воинах в Сирии. Что касается памятника бойцам СВО, то местная администрация отложила соответствующий процесс до окончания спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, объяснил мужчина.
Глава ЧВК «Вагнер» согласился, что имена героев должны быть увековечены сейчас. Чем быстрее начнется установка памятника, тем лучше.
«Потому что должны появляться новые Герои, которые подхватят их знамя. И если требуется моя помощь в установке памятника, я готов в этом поучаствовать как в денежном эквиваленте, так и административно. Поэтому можете на меня рассчитывать. А наемниками их называли враги нашей страны и околовоенные бюрократы, которым просто нравилось поглумиться над этим. Они не наемники, они — Герои», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий Пригожина.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» открыл памятник в Краснодарском крае, посвященный павшим в ходе СВО бойцам «оркестра». Посетить его можно на кладбище, на котором захоронены «музыканты».