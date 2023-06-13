Столтенберг заявил, что у него будет достойный преемник в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не сомневается, что его заменит достойная личность. Соответствующее заявление сделал сам чиновник.
По его словам, руководство блока найдет ему прекрасного преемника. Своим мнением Столтенберг поделился во время общения с корреспондентом телеканала PBS.
«Я сейчас сфокусирован на том, чтобы возглавлять альянс до конца своих полномочий этой осенью... Уверен, что 30 союзников, 31 союзник, найдет преемника, чтобы заменить меня», — указал действующий генсекретарь.
Ранее, как писал телеканал «360», сообщалось, что заявление Столтенберга о наращивании сил в Арктическом регионе — это попытка противостоять России. К такому выводу пришел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.