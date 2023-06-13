Вашингтон имел большое влияние на киевское руководство, но теперь США могут поплатиться за свои внешнеполитические игры, сообщил американский аналитик Тед Снайдер.
В публикации для Antiwar, которую приводит издание «ПолитРоссия», журналист напомнил, что именно Соединенные Штаты заставили президента Украины Владимира Зеленского свернуть мирные переговоры с Москвой еще на раннем этапе боевых действий. Подобным образом американцы стремились реализовать собственные геополитические амбиции, но ситуация изменилась не в пользу Вашингтона.
На сегодняшний день Украина оказалась в отчаянном положении. Как следствие, Киев стал чаще действовать вразрез американским интересам. К примеру, ВСУ используют западное вооружение, игнорируя выдвинутые им условия и провоцируя тем самым эскалацию напряженность.
По мнению Снайдера, если ситуация не изменится, Украина может втянуть Североатлантический альянс в широкомасштабный конфликт.