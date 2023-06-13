В публикации для Antiwar, которую приводит издание «ПолитРоссия», журналист напомнил, что именно Соединенные Штаты заставили президента Украины Владимира Зеленского свернуть мирные переговоры с Москвой еще на раннем этапе боевых действий. Подобным образом американцы стремились реализовать собственные геополитические амбиции, но ситуация изменилась не в пользу Вашингтона.