Военный эксперт Литовкин: США никогда не решатся применить свое ядерное оружие против РФ

Как сообщила накануне эксперт Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, США разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе «без каких-либо официальных заявлений». По мнению военного аналитика Виктора Литовкина, Россия даст вполне достойный ответ на эти шаги.
По словам Сандерс-Закре, ядерное оружие США «тайно» находится на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии.
«По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок», — сказала она.
Напомним, накануне ICAN опубликовала отчет о тратах стран на ядерное оружие. Согласно документу, наибольшие средства на ядерное оружие за прошлый год потратили США — 43,7 миллиарда долларов.
Россия потратила на эти цели 9,6 миллиарда долларов, а Китай — 11,7 миллиарда долларов. В общей сложности, по данным ICAN, в мире на ядерное оружие было потрачено 82,9 миллиарда долларов. Ранее, в 2021-м году, все страны мира потратили на создание почти 13 тыс. единиц ядерного оружия 82,4 миллиарда долларов. Напомним, технологиями по созданию ядерного оружия и соответствующими вооружениями обладают США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея.
Как сообщил по этому поводу «Политике Сегодня» военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, для специалистов нет никакой тайны в том, что Америка разместила свои ядерные боеголовки в Европе.
«Я думаю, что ICAN буквально высосала из пальца фразу «тайно разместили оружие». По сути, ничего тайного в этом нет. Уже довольно много лет большинству экспертов прекрасно известно, что на территории пяти европейских государств находятся 150 американских бомб свободного падения B-61. И расположены в Италии, Нидерландах, Бельгии, Германии и Турции, — указал аналитик. — Это не тайна, это суровая реальность. Более того, Соединенные Штаты уже обучили военных летчиков из этих стран применению своего ядерного оружия. А также соответствующим образом оборудовали самолеты, стоящие на вооружении этих государств».
Также аналитик отметил — внутри самого НАТО, в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, создан специальный Комитет ядерного планирования.
«В него входят представители всех стран альянса, кроме Франции. Париж не доверяет НАТО распоряжаться своим ядерным оружием. В любом случае, мне кажется, что в ICAN, сделав такое громкое заявление, очень хотели привлечь мировое внимание к своей деятельности — отсюда и все разговоры о том, что "США тайно разместили оружие в Европе". При этом организация не упомянула важный факт — те самолеты, которые расположены на натовских базах в Литве, Латвии и Эстонии, тоже приспособлены американскими спецами для применения ядерного оружия. И это само по себе представляет огромную угрозу для России», — указал Литовкин.
По словам Литовкина, об этом проинформированы все военные специалисты как со стороны НАТО, так и со стороны России.
«Наша страна отреагировала на эту угрозу вполне адекватно. По решению президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, Россия решила разместить свое тактическое ядерное оружие на наземных позициях в Белоруссии. С 1 июля там будет закончено возведение специальных складов для хранения ядерного оружия, а затем туда будет перемещено некоторое количество ракет и боеголовок», — отметил Литовкин.
Кроме того, продолжил эксперт, Россия разместила в Белоруссии свои оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» — его ракеты способны нести ядерные боеголовки, и он способен поражать цели на расстоянии в 500 километров.
«Кстати, такие же комплексы находятся на территории Калининградской области, под боком у Европы. То есть, наши военные постоянно помнят о наличии американского ядерного оружия в Европе, и готовы применить его в случае, если это потребуется. Нужно помнить, что в нашей ядерной доктрине четко записано — если на РФ или ее союзников нападет страна (или коалиция стран), обладающая ядерным оружием, то мы вправе его применить в любой момент. В НАТО и в США это тоже прекрасно знают. Поэтому все разговоры в Брюсселе о том, что они якобы готовы применить против нас ядерное оружие, звучат странно. Уверен, что на это Запад никогда не решится, потому что наш ответ будет уничтожающим для него», — заключил Литовкин.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) — международная общественная организация. Она была создана в 2007-м, и ставит своей целью содействие выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.
В 2017-м организация получила Нобелевскую премию мира — за работу этой организации по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия. А также за «новаторские усилия» по достижению запрета на такое оружие на основе международных договоров. Штаб-квартира ICAN находится в Швейцарии, в Женеве.