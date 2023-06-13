Военный эксперт Литовкин: США никогда не решатся применить свое ядерное оружие против РФ

Россия потратила на эти цели 9,6 миллиарда долларов, а Китай — 11,7 миллиарда долларов. В общей сложности, по данным ICAN, в мире на ядерное оружие было потрачено 82,9 миллиарда долларов. Ранее, в 2021-м году, все страны мира потратили на создание почти 13 тыс. единиц ядерного оружия 82,4 миллиарда долларов. Напомним, технологиями по созданию ядерного оружия и соответствующими вооружениями обладают США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея.