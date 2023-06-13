Лукашенко назвал причину помилования Протасевича

Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, по какой причине он решил отменить наказание для экс-редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Как пояснил сам политик, белорусский корреспондент искренне раскаялся за свой поступок, что и повиляло на решение о помиловании. Комментарий Лукашенко по этому поводу обнародовали журналисты Sputnik.
«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», — сказал он.
Стоит напомнить, что бывшего главного редактора Nexta задержали в Минске правоохранительные органы в мае 2021 года. Протасевич был причастен к массовым акциям протеста в Белоруссии.