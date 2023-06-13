Аналитики вдвое переоценили количество уехавших из РФ долларовых миллионеров

Эксперты Henley & Partners год назад сделали предположение о том, какое число российских долларовых миллионеров покинет страну. Оказалось, что они ошиблись в своей оценке в два раза, пишет «Коммерсантъ».
Прогнозировалось, что Россию покинут сразу около 15 тысяч долларовых миллионеров, что составляет примерно 15% от их числа в стране. В действительности это значение составило 8,5 тысячи.
Сообщается, что уменьшение прогнозируемых цифр произошло из-за комбинации санкционных мер и страновых механизмов, которые препятствовали оттоку капитала из государства.