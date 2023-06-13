«Старая ошибка». Финляндия забыла уроки 80-летней давности

Финляндия, предоставляя свою территорию для размещения американских военных баз, и давая таким образом Соединенным Штатам возможность побороться за богатства Арктики, совершает ту же ошибку, что 80 лет назад. А ведь в прошлый раз Страна озер уже заплатила за аналогичную политику большую цену – разорением Лапландии и разрушением своих северных городов.
О короткой исторической памяти финского руководства в материале для издания «Аргументы и факты» напоминает журналист Андрей Карельский, который уверен, что американцев, которые приняли Финляндию в НАТО только ради того, чтобы разместить на севере этой страны свои военные базы, интересуют в первую очередь деньги.
На протяжении долгого времени в мире предпочитали не говорит о том, что Арктика может стать зоной военных действий. Но в последнее время ситуация начала быстро меняться.
Об этом, например, уже не таясь пишет западная пресса. В частности, издание New York Times, рассказывая о поездке госсекретаря США Энтони Блинкена по скандинавским странам в июне 2023 года, приводит слова аналитика Финского института международных дел Матти Песу.
Как заявил финский эксперт, российская специальная военная операция на Украине в сочетании с климатическими изменениям, повлекшими за собой таяние арктических льдов, создала уникальную ситуацию. Речь идет не только о том, как в сложившихся условиях ведется военное планирование, но и об открывшихся новых экономических возможностях и появившемся доступе к богатым залежам природных ресурсов.
В итоге Запад намерен развернуть в этих северных граничащих с Россией регионах новые военные базы, которые он затем использует, чтобы попытаться завладеть арктическими богатствами. И теперь уже никто не вспоминает о том, что финские политики еще недавно обещали гражданам своей страны, что после вступления в НАТО на территории Финляндии не будут развернуты иностранные войска.
Теперь финские СМИ, наоборот, радуются перспективе появления иностранных военных баз в Суоми, сообщая, что депрессивные северные регионы Финляндии, благодаря этому, получат инвестиции.
Все это, отмечает автор материала, заставляет только развести руками и напомнить финнам, чем в прошлый раз для них закончилось «привлечение западных инвестиций».
«Все началось с того, что в январе 1941 года финские военные договорились с гитлеровской Германией о сотрудничестве, а с 7 июня 1941 года командование вермахта начало перевозку своих войск на север Финляндии, в район города Рованиеми (столица Лапландии). Взамен рейхсминистр по делам восточных территорий Третьего Рейха Альфред Розенберг пообещал создать после распада СССР "Великую Финляндию" (с территориями до Урала)», – напоминает журналист.
Гитлеровская Германия использовала финские территории для наступления на советское Заполярье, для организации бомбардировок Мурманска и Октябрьской железной дороги, а также для заброски диверсантов в тыл Красной армии. При этом Третий Рейх вовсю использовал в своей экономике финский никель и другие природные ресурсы.
О том, что ставка на Германию была ошибкой, финские власти начали догадываться только к концу 1943 года. И тогда же они начали пытаться заключить мир с СССР. Но Москва тогда выставила Хельсинки жесткое условие – очистить Финляндию от присутствия немецких войск.
«Кстати, гитлеровцы, подозревая своих финских союзников в нестойкости, с лета 1943 года как раз занимались «инвестированием в транспортные пути», создавая новую сеть дорог для связи с немецкими частями на севере Норвегии», – отмечает автор.
Но когда советские войска взяли Выборг в июле 1944 года, финны поняли, что больше тянуть с предательством недавних союзников нельзя. В августе этого года они начали переговоры с СССР, а уже в сентябре между двумя странами был заключен сепаратный мир, по условиям которого финское правительство было должно интернировать из страны все немецкие войска.
Однако военные части вермахта вовсе не собирались подчиняться. В итоге в Лапландии с сентября 1944 года по апрель 1945 между клявшимися недавно друг другу в вечной дружбе войсками Финляндии и Германии шли ожесточенные военные действия. Причем немецкие силы, потихоньку отступая из Финляндии в Норвегию, использовали тактику выжженной земли, результатом которой стало разрушение столицы Лапландии – города Рованиеми, а также сожжение трети всего жилого фонда в северных регионах Финляндии.
«Погибло множество мирных жителей, экономике региона был нанесен серьезнейший ущерб. Именно такова была цена приглашения на север Финляндии немецкого вермахта, – констатирует журналист. – Теперь финны опять тащат к себе, ровно по тому же алгоритму, очередных западных военных, которые готовы противостоять России. Уроки, которые Финляндия получила 80 лет назад, прочно забыты».
В Финляндии, однако, события времен Второй мировой войны не считают уроком. Об этом можно судить по тому, как финская армия десятилетиями до наших времен сохраняла свастику на своих знаменах, подчеркивает Андрей Карельский в заключение.