«Старая ошибка». Финляндия забыла уроки 80-летней давности

В итоге Запад намерен развернуть в этих северных граничащих с Россией регионах новые военные базы, которые он затем использует, чтобы попытаться завладеть арктическими богатствами. И теперь уже никто не вспоминает о том, что финские политики еще недавно обещали гражданам своей страны, что после вступления в НАТО на территории Финляндии не будут развернуты иностранные войска.