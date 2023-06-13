Лукашенко заверил, что будет жить вопреки слухам о его «заболевании»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на слухи о его «заболевании». Глава республики подчеркнул, что «еще жив и будет жить».
Белорусский лидер объяснил, что действительно болел, но перенес все «на ногах». Остальные слухи о состоянии его здоровья являются неправдой, добавил президент.
«Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться», — отметил Лукашенко.
Сообщения о «заболевании» главы республики появились после его отсутствия на праздновании Дня флага, герба и гимна страны 14 мая.