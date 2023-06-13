The New York Times: США планируют наказать ЮАР за связи с Россией

Официальный Вашингтон планирует наказать ЮАР за связи с Москвой. Такое заявление озвучили аналитики издания The New York Times.
По словам журналистов, соответствующий призыв к нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену был озвучен со стороны некоторых американских конгрессменов. Речь идет о республиканцах и демократах.
Мера наказания может коснуться форума AGOA, который ЮАР будет проводить в 2024 году, рассказали авторы материала. При этом конгрессмены не уточнили, какие именно связи подразумеваются.