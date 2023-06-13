Актер Александр Михайлов рассказал о вырезанных сценах в фильме «Любовь и голуби»

Актер Александр Михайлов, сыгравший в фильме «Любовь и голуби», рассказал, что проект изначально планировался двухсерийным. Однако этого не произошло из-за большого количества вырезанных сцен.
Цензорам в Советском Союзе не понравились сцены, связанные с употреблением алкоголя. Из-за этого персонаж дяди Мити мог и не появиться в фильме. Однако режиссер Владимир Меньшов защитил героя, ставшего народным любимцем.
Также полностью вырезали сцену, в которой Василий Кузякин видит бегущего вперед стада пастуха, который спешит купить себе пива. Из фильма убрали и песню про кризис русской деревни «Возвращайтесь домой, мужики».
«Сцена в баре на курорте тоже была заметно сокращена», — вспомнил актер в беседе с «Дни.ру».
Создателям фильма пришлось вырезать семь сцен, передает «360». Кроме этого, скорректировали язык героев. Редакторов не устроили просторечия.