Украинский конфликт положил начало новому витку борьбы мировых держав за влияние в Евразии. Ближе всего к победе в битве за континент находится Россия, считают авторы издания Foreign Policy.
По словам журналистов, Соединенные Штаты и их европейские друзья никогда не оставляли попыток установить полный контроль над странами материка. Им противостоит молодая коалиция из союзников Москвы, которая дает Западу уверенный отпор.
«Если Россия возьмет верх, она сможет восстановить европейское ядро старого Советского Союза. Тогда она окажется в господствующем положении на территории от Средней Азии до восточного фронта НАТО», — считают в FP.
Ранее американские журналисты предрекли Западу «великую расплату». Перевод материала предоставил телеканал «360».