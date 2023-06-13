Вода в Херсонской области оказалась непригодной для питья после прорыва Каховской ГЭС

Власти Голой Пристани, расположенной в Херсонской области, призвали горожан не пить воду из местных водоемов. Согласно результатам анализов, она может представлять опасность из-за наличия химических веществ в ее составе.
Представители городской администрации подчеркнули, что местная вода опасна как по бактериологическим, так и по химическим показателям. Причины данного явления не уточняются, однако предполагается, что это может быть связано с прорывом Каховской гидроэлектростанции.
Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Из-за прорыва верхней части дамбы произошел нерегулируемый сброс воды, что привело к наводнению.