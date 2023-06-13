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Красноярский депутат Крастелев предложил проверять психическое здоровье парламентариев

Региональная политика
Красноярский депутат Крастелев предложил проверять психическое здоровье парламентариев

Руководитель фракции ЛДПР Красноярского Заксобрания Роман Крастелев предложил обязать кандидатов в депутаты предоставлять справки о психическом здоровье, а также отсутствии алкогольной и наркотической зависимостей.

По его словам, об актуальность подобной инициативу даже не требует обсуждений.

«Поведение многих избранников и принимаемые решения зачастую такие, что очень актуализируют данную норму», — сказал он.

Парламентарий также заметил, что целый ряд сфер деятельности предъявляют недюжие требования к работникам — например, обязывают к получению специальных разрешений. Однако аналогичные требования не распространяются на политиков, которые напрямую управляют целыми регионами.

Красноярский депутат Крастелев предложил проверять психическое здоровье парламентариев
«Для езды на мопеде нужна справка, для получения прав, а для распоряжения пятьюдесятью миллиардами бюджетных средств — нет», — резюмировал Крастелев.

В социальных сетях россияне поддержали идею политика и предложили сделать данную процедуру ежегодной.

Красноярский депутат Крастелев предложил проверять психическое здоровье парламентариев

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