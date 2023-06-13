Красноярский депутат Крастелев предложил проверять психическое здоровье парламентариев

Руководитель фракции ЛДПР Красноярского Заксобрания Роман Крастелев предложил обязать кандидатов в депутаты предоставлять справки о психическом здоровье, а также отсутствии алкогольной и наркотической зависимостей.
По его словам, об актуальность подобной инициативу даже не требует обсуждений.
«Поведение многих избранников и принимаемые решения зачастую такие, что очень актуализируют данную норму», — сказал он.
Парламентарий также заметил, что целый ряд сфер деятельности предъявляют недюжие требования к работникам — например, обязывают к получению специальных разрешений. Однако аналогичные требования не распространяются на политиков, которые напрямую управляют целыми регионами.
«Для езды на мопеде нужна справка, для получения прав, а для распоряжения пятьюдесятью миллиардами бюджетных средств — нет», — резюмировал Крастелев.
В социальных сетях россияне поддержали идею политика и предложили сделать данную процедуру ежегодной.
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