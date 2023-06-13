Пользователи Twitter отчитали Борреля за очередной антироссийский выпад

Ранее дипломат в ходе разговора с журналистами Оnda Сero сказал, что ограничительные меры против Кремля приносят свои плоды. При этом Боррель подчеркнул, что западное сообщество не должно «уменьшать риски» в отношении конфликта, который развернулся на Украине. Это интервью настолько возмутило пользователей социальной сети, что они обрушились на главу евродипломатии с гневными комментариями.