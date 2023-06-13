Пользователи Twitter отчитали Борреля за очередной антироссийский выпад

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель в очередной раз столкнулся с волной осуждения в свой адрес. Пользователи Twitter назвали новый выпад политика в сторону Москвы «чушью».
Ранее дипломат в ходе разговора с журналистами Оnda Сero сказал, что ограничительные меры против Кремля приносят свои плоды. При этом Боррель подчеркнул, что западное сообщество не должно «уменьшать риски» в отношении конфликта, который развернулся на Украине. Это интервью настолько возмутило пользователей социальной сети, что они обрушились на главу евродипломатии с гневными комментариями.
«Вдобавок ко всему европейцы все ближе к третьей мировой войне. Какой неудачник», — написал юзер.
«Если вы и впрямь верите в то, что несете, страшно жить в Евросоюзе», — отметил еще один.
«Нести чушь про Украину ради победы ничем не поможет. Хватит философствовать о серьезных проблемах», — добавил другой.
Ранее Боррель также сказал, что переговоры по Украине не начнутся до выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщил телеканал «360».