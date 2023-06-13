ЧВК «Вагнер» побеждала во всех странах мира, вот оттуда и берется зависть — Пригожин

Министерство обороны России завидует ЧВК «Вагнер», так как ее бойцы одерживают победы во всех странах мира. С таким заявлением выступил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Пресс-служба компании «Конкорд» ранее получила запрос от Telegram-канала «Портфель Генштаба». Его авторы попросили основателя ЧВК «Вагнер» объяснить причины срыва договоренностей между Минобороны России и «оркестром» в Сирии. По словам Пригожина, срыв связан с завистью к успехам «музыкантов».
«Вооруженные силы, которые всегда были погружены в цепь бюрократических процедур и из-за этого фактически обездвижены, они носили красивые погоны и ордена, а ЧВК «Вагнер» побеждала во всех странах мира, вот оттуда и берется зависть», — заявил он в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой «Конкорда».
Основатель «оркестра» отметил, что Министерство обороны России пыталось «уничтожить» ЧВК «Вагнер» в феврале 2018 года. Вторая попытка была сделана в ходе боев за Артемовск, когда «музыкантов» лишили боеприпасов.
Евгений Пригожин ранее рассказал о трагедии в сирийском Хшаме, произошедшей в феврале 2018 года. Он отметил, что руководство Минобороны России проигнорировало необходимость предупредить ЧВК «Вагнер» об ударах со стороны США. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны ВС РФ, «музыканты» продолжали наступление.