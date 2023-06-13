ЧВК «Вагнер» побеждала во всех странах мира, вот оттуда и берется зависть — Пригожин

Евгений Пригожин ранее рассказал о трагедии в сирийском Хшаме, произошедшей в феврале 2018 года. Он отметил, что руководство Минобороны России проигнорировало необходимость предупредить ЧВК «Вагнер» об ударах со стороны США. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны ВС РФ, «музыканты» продолжали наступление.