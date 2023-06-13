Экс-депутат Госдумы Худяков припомнил комику Белому его обещание защищать Россию

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков припомнил сбежавшему из России стендап-комику Руслану Белому старые обещания о готовности встать на защиту Родины в случае внешней угрозы. По мнению народного избранника, сейчас наступил момент, когда юмористу пора отвечать за свои слова. Об этом он пишет в Telegram-канале.
В интервью телеканалу RTVi Белый заявил, что готов вернуться в Россию из Испании и пойти ее защищать, если будет угроза нашей стране и гражданам. При этом, как напомнил Худяков, в 2022 году шоумен пропустил традиционную встречу выпускников своего военного училища и сбежал сначала в Турцию, а оттуда — в Испанию.
«Испанию выбрал он и его молодая жена, потому что хотят, чтобы там росли дети. Не в России — исключительно в Испании. Он за детей выбрал им другую родину и язык», — констатировал экс-депутат.
Помимо этого, Белый признался, что не хочет получить статус иноагента, хотя в Следственный комитет РФ уже поступала соответствующая просьба от общественного движения «Ветераны России» в связи с рядом его заграничных концертов — активисты попросили проверить комика на предмет «дискредитации армии» и «публичные призывы к экстремизму».
«Но если Руслан — честный мужик, он обещал — он приедет. Ведь условие поставлено», — резюмировал бывший народный избранник.
Ранее Белый заявил, что решил переехать из Турции в Испанию, поскольку хочет получить опыт проживания в Европе. При этом главным неудобством пребывания за границей он назвал незнание языка. Подробнее читайте в нашей статье.