Экс-депутат Госдумы Худяков припомнил комику Белому его обещание защищать Россию

В интервью телеканалу RTVi Белый заявил, что готов вернуться в Россию из Испании и пойти ее защищать, если будет угроза нашей стране и гражданам. При этом, как напомнил Худяков, в 2022 году шоумен пропустил традиционную встречу выпускников своего военного училища и сбежал сначала в Турцию, а оттуда — в Испанию.