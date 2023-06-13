«Начало доходить». Евстафьев рассказал о главном страхе Запада

Конфликт, в который оказалась втянута Россия, становится неограниченным ни по географии, ни по целям, ни по способам ведения боевых действий, ни по средствам, которые используют вооруженные силы. Этот факт нужно просто понять и принять, чтобы потом ничему не удивляться.
Такое предупреждение в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» высказал политолог Дмитрий Евстафьев, рассуждая о происходящих на Украине событиях и о войне между Россией и Западом.
«Мы можем дальше рассуждать о том, что мы ведем мировую гибридную войну. Может быть, в мировом масштабе она гибридная. Но, применительно к территории бывшей Украинской ССР, это стал неограниченный конфликт, – убежден Евстафьев. – Наш противник – это не Киев, а Запад. И, судя по всему, он очень болезненно воспринимает то, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения».
Россия, по словам эксперта, не должна питать иллюзий по поводу того, что Запад может как-то внутренне рефлексировать, повышая качественные ставки и принимая решения о нанесении, например, ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории РФ.
При этом уже окончательно ясно, что политические решения за Украину принимает не Киев.
«Потому что Киеву этот контрнаступ сейчас – хуже некуда Это решение, которое было принято за Киев, исходя из интересов США и, видимо, еще и Великобритании. И никакой рефлексии, чтобы поставить им биологическое, химическое, а в перспективе и тактическое оружие, эти люди испытывать не будут, – предупреждает Евстафьев. – Мы вступили в период неограниченного конфликта на Украине. И это просто надо принять, чтобы потом не удивляться».
Запад же, по мнению политолога, сейчас испытывает сильнейший страх перед тем, что происходит на глобальном Юге. И об этом красноречиво свидетельствует истерика президента Франции Эммануэля Макрона, звонившего президенту Ирана.
Несмотря на то, что западные политики продолжают говорить о том, что идет противоборство за демократию, на самом деле это не так. Главная борьба, уверен Евстафьев, идет за то, на каких ценностных основаниях будет идти развитие глобального ресурсного Юга.
«И последний момент. До них начало доходить, что дело не только в [президенте РФ Владимире] Путине. Дело в нас», – добавил политолог.
И для граждан России, по его словам, это не несет ничего хорошего. Так как раньше на Западе считали, что могут добиться своих целей, уничтожив одного российского лидера и еще человек 50 из его окружения. Теперь же Запад возьмется за россиян всерьез. Вплоть до того, что может быть поставлен вопрос об уничтожении нас всех, заключил Евстафьев.