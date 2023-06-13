«Начало доходить». Евстафьев рассказал о главном страхе Запада

И для граждан России, по его словам, это не несет ничего хорошего. Так как раньше на Западе считали, что могут добиться своих целей, уничтожив одного российского лидера и еще человек 50 из его окружения. Теперь же Запад возьмется за россиян всерьез. Вплоть до того, что может быть поставлен вопрос об уничтожении нас всех, заключил Евстафьев.