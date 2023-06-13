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В России до 2030 года может появиться новый дальнемагистральный самолет

Экономика
В России до 2030 года может появиться новый дальнемагистральный самолет

Российские авиаконструкторы работают над созданием отечественного дальнемагистрального самолета. Он должен появиться ориентировочно к 2028-2030 году, указал глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА Новости.

Чиновник отметил, что Россия ранее вела совместные разработки в этой области с Китаем. Они будут продолжены, сказал Мантуров. В то же время он добавил, что Россия создает и свой проект лайнера.

РФ уже имеет ближнемагистральный самолет — Sukhoi Superjet 100, компоненты которого будут импортозамещены. Также на следующий год планируется начало серийных поставок среднемагистрального отечественного самолета МС-21.

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