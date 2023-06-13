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Опубликованы кадры задержания члена банды Басаева и Хаттаба в Минеральных Водах

Происшествия
Опубликованы кадры задержания члена банды Басаева и Хаттаба в Минеральных Водах

В Сети появились кадры задержания члена банды Басаева и Хаттаба в Минеральных Водах. Роликом поделилась ФСБ.

По данным силовиков, фигурант в период с 7 по 24 августа 1999 года в составе банды, численность которой составляла не менее одной тысячи человек, участвовал в вооруженном мятеже. Во время нападения он совершил посягательство на жизнь российских военных. Тогда было убито 33 человека, еще 34 получили повреждения различной степени тяжести.

Во вторник утром ФСБ сообщила о задержании жителя Ставропольского края 1977 года рождения в Минеральных Водах. Ему будет предъявлено обвинение по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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