Опубликованы кадры задержания члена банды Басаева и Хаттаба в Минеральных Водах

В Сети появились кадры задержания члена банды Басаева и Хаттаба в Минеральных Водах. Роликом поделилась ФСБ.
По данным силовиков, фигурант в период с 7 по 24 августа 1999 года в составе банды, численность которой составляла не менее одной тысячи человек, участвовал в вооруженном мятеже. Во время нападения он совершил посягательство на жизнь российских военных. Тогда было убито 33 человека, еще 34 получили повреждения различной степени тяжести.
Во вторник утром ФСБ сообщила о задержании жителя Ставропольского края 1977 года рождения в Минеральных Водах. Ему будет предъявлено обвинение по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.