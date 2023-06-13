Опубликованы кадры задержания члена банды Басаева и Хаттаба в Минеральных Водах

По данным силовиков, фигурант в период с 7 по 24 августа 1999 года в составе банды, численность которой составляла не менее одной тысячи человек, участвовал в вооруженном мятеже. Во время нападения он совершил посягательство на жизнь российских военных. Тогда было убито 33 человека, еще 34 получили повреждения различной степени тяжести.