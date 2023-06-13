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Спутники Starlink Илона Маска напугали жителей Краснодарского края

Общество
Спутники Starlink Илона Маска напугали жителей Краснодарского края

Жители Краснодарского края заметили в небе спутники Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Они начали сообщать о полете светящихся объектов над Сочи, Анапой, Туапсе и другими городами региона. Некоторые думали, что это украинские беспилотники, и сообщили о подозрительных объектах.

Выяснилось, что это не военные объекты, а спутники Starlink. Это подтверждают данные на официальном сайте, где можно отследить их расположение, передает Life.

Телеканал «360» ранее сообщал, что ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту 72 мини-спутника. После этого она успешно вернулась на Землю.

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