Спутники Starlink Илона Маска напугали жителей Краснодарского края

Жители Краснодарского края заметили в небе спутники Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.
Они начали сообщать о полете светящихся объектов над Сочи, Анапой, Туапсе и другими городами региона. Некоторые думали, что это украинские беспилотники, и сообщили о подозрительных объектах.
Выяснилось, что это не военные объекты, а спутники Starlink. Это подтверждают данные на официальном сайте, где можно отследить их расположение, передает Life.
Телеканал «360» ранее сообщал, что ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту 72 мини-спутника. После этого она успешно вернулась на Землю.