РИА Новости: в США вспыхнул скандал с подозрением Байдена в работе на врага

Нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден оказался в центре скандальной истории. Соответствующее заявление сделали журналисты.
По данным РИА Новости, в Соединенных Штатах вспыхнул скандал с подозрением американского президента в работе на врага. Речь идет о крупной коррупционной схеме, связанной с сокрытием документов, подтверждающих вину Байдена. Дело может дойти до импичмента.
Ранее сообщалось, что Байден подвергся нападкам со стороны конгрессмена Ронни Джексона. Республиканец отреагировал на историю, связанную с подозрениями в связи американского президента с руководством украинской Burisma.