РИА Новости: в США вспыхнул скандал с подозрением Байдена в работе на врага

По данным РИА Новости, в Соединенных Штатах вспыхнул скандал с подозрением американского президента в работе на врага. Речь идет о крупной коррупционной схеме, связанной с сокрытием документов, подтверждающих вину Байдена. Дело может дойти до импичмента.